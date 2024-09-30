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Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi

Hükümet, yeni bir vergi paketi hazırlamadan önce; bir önceki dönem yasalaşarak hayata geçen vergi düzenlemesinden elde edilen sonuçları inceleyecek.

Haber Giriş : 30 Eylül 2024 11:23, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:24
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Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi

Ekonimim'den Besti Karalar'ın haberine göre Hükümet, yeni bir vergi paketi hazırlamadan önce; bir önceki dönem yasalaşarak hayata geçen vergi düzenlemesinden elde edilen sonuçları inceleyecek. Buradaki gelir getirici maddelerin bütçeye etkisi ölçülecek. Eş zamanlı olarak kayıt dışılıkla mücadelenin etkileri görülecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen düzenlemelerle bunları güçlendirecek. Sistemde, kayıt dışılıkla ilgili vergi verme alıgkanlığıyla ilgili bir uyum sürecinin de oluşturulmasını sağlayacak adımlar atılacak.

EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre; Hükümet yeni vergi düzenlemelerini bir süre askıya alarak, mevcut düzenleme ve uygulamaları izleme kararı aldı. Meclis kapanmadan önce yasalaşan ve uygulamaya konulan bazı vergi düzenlemelerin etkisini, bütçeye getirisini, toplumda vergi verme alışkanlığının ne kadar yayıldığını, kayıt dışı ile mücadelenin başarısını etki analizlerle ölçecek.

'Getirisi ve hacmi büyük kalemler tespit edilecek'

AK Partili kaynaklar "Çıkardığımız vergi kanunu ile ilgili analizleri gördükten sonra nasıl bir vergi kalemine ihtiyaç olacak onları belirleyeceğiz. Bizim bütçe gelir kalemleri içeresindeki ana gövdeyi sıkılaştırıp, iyi tutup oradaki gelir artışlarını gördükten sonra hedefi büyütmemiz lazım. Daha büyük gövdeli işler, hacmi büyük kalemleri tespit ettikten sonra yeni vergi kanuna ihtiyaç var mı ona bakacağız" değerlendirmesinde bulundular.

Bir önceki vergi paketinde; gayrimenkul yatırım ortakları, borsa gibi alanlarda vergi istisnalarını düşürdüklerini hatırlatan kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"Onları görmemiz lazım. Kurumlar vergisinde yüzde 10, küresel şirketler yüzde 15, onları da görmemiz lazım. Gelir vergisi açısından 300 bine yakın vergi mükellefi var. Bunların her ay belli günlere denk gelecek şekilde hasılat tespitleri olacak. Yüzde 20'lik bir fark doğduğunda beyannamesiyle kuyumcu, diş hekimi, doktor. bunların vergi gelirlerindeki etkisini görmemiz lazım. İdari caydırıcılık para cezalarını artırdık. Bunları önemsiyoruz. Uzlaşmada kesin kati olarak vergi ana borcundan bir şey yapmıyoruz. Bunların sahada etkisini görmemiz lazım. OVP ile beraber bunları güçlendirecek, kamuoyunda kayıt dışılıkla ilgili vergi verme alışkanlığıyla ilgili bir uyum sürecini de oluşturmak gerekiyor. Bundan sonra öncelik olarak ne gelebilir; onlara bakacağız. Örneğin; emlak vergisi, belediyelerin emlak vergisi, tapu harçları gibi. Etki analizlerini gördükten sonra nasıl bir vergi kalemine ihtiyaç olacak onları belirledikten sonra yeni vergi düzenlemelerini görüşeceğiz. Bizim hedefimiz bu olmalı; ufak tefek kalemlere değil, İyi bir performans ortaya koyulduktan sonra hacmi büyük kalemleri ortaya çıkarmak."

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