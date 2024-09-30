Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?
Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?
Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?
Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?
Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi
Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
TCMB'den 'konkordato' analizi!
TCMB'den 'konkordato' analizi!
Katil Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine SABAH ulaştı
Katil Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine SABAH ulaştı
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
TÜVTÜRK'e emsal karar
TÜVTÜRK'e emsal karar
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık aranın ardından yarın (1 Ekim) yasama çalışmalarına başlayacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 12:50, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:48
Yazdır
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

TBMM'nin 3'üncü Yasama Yılı açılış programı kapsamında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki milletvekillerinin katılımıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'ndaki tören düzenlenecek. Ardından saat 15.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak. Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kuruldaki birleşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla devam edecek. Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçtiğimiz yasama yılında ilk bölümü tamamlanan yasa teklifinin, ikinci bölümü üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Diğer taraftan Genel Kurul, komisyon görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi üzerinde görüşmelere başlayacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

Yeni yasama yılında; Orta Vadeli Program (OVP) ile 2025 yılı bütçesinin gündeme gelmesi beklenirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 3 Ekim'de, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapması bekleniyor. Karahan, sunumu ardından milletvekillerinin ekonomi üzerindeki görüşlerini dinleyecek ve sorularını yanıtlayacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra, salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber