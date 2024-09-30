'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'nin depremlerden ciddi şekilde etkilenebilecek bir coğrafi yapıya sahip olduğunu söyledi.

Konut ve yapıların risk durumuna değinen Türkkan, "Ülkemizdeki konutların yüzde 80'e yakını deprem riski altında. Dolayısıyla binamızı nerde yaparsak yapalım, şehir şehir ayırmak yerine bir bütün olarak düşünüp depreme dayanıklı olacak şekilde dizayn etmek zorundayız. Ülkemizin durumu bu haldeyken maalesef depremlerde acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkkan, depremlerin insanlığı, geleceği ve ekonomiyi doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

"Topyekün bir çözüm üretmemiz lazım"

Depremler için İstanbul özelinde önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Türkkan, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Marmara Bölgesi deprem için şu anda en çok konuşulan yer. Buralarda eski yapılar çok fazla. Yapılan tespitlere göre yaklaşık 650 bin binada risk olduğu belirleniyor. Durum bu haldeyken mutlak suretle topyekün bir çözüm üretmemiz lazım. Hükümeti, devleti, belediyesi ve vatandaşıyla bunun bilincine varıp hızlı adımlar atılması gerekiyor. Kentsel dönüşümle beraber güçlendirilebilir durumdaki binaları güçlendirerek hızlı şekilde riskli durumdan çıkarmamız gerekiyor."

Türkkan, İstanbulluların yaşadıkları binalarında performans analizi yaptırarak deprem sırasında ortaya çıkabilecek sonuçları öngörebileceğini anlattı.

"Yarısı Bizden Kampanyası önemli ve çok teşvik edici karar"

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığınca İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'nın çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Türkkan, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir karar. Dünya genelinde ekonomik bir kriz döneminden geçiyoruz. İnsanlar burada karar verseler dahi finans kaynaklarını yaratamadığınız zaman maalesef yürüyemiyor. Bu noktada açıklanan Yarısı Bizden Kampanyası önemli ve çok teşvik edici karar çünkü burada binayı yapıp yıktığınız zaman 750 bin lira hibe, 750 bin lira da uzun vadeli kredi aldığı zaman vatandaş çözüm için bir şeyler yapmayı düşünmeye başlıyor. Böyle bir kampanya işletilebilir ve bunlar vatandaşa doğru aktarılabilirse özellikle İstanbul özelinde birçok sorunu çözebileceğini düşünüyorum."

Türkkan, kampanyanın tüm İstanbul'da yakından takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.