Türk PDR Derneği Başkanı Yıldırım'dan 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü mesajı

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da gerçekleştirilen basın toplantısında, Psikolojik danışma mesleğinin tarihçesi, önemi, bu alandaki ihtiyaçlar ve gelecekteki yönelimler üzerine detaylı bilgi veren Yıldırım, bu mesleğin bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını desteklemek amacıyla sürekli gelişen bir alan olduğunu vurguladı.

Psikolojik Danışmanlık mesleğinin önemine vurgu yapıldı

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, psikolojik danışma mesleğinin kökenlerini ve günümüzdeki önemini vurguladı. Yıldırım, psikolojik danışmanın 20. yüzyılın başlarında psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Özellikle savaş sonrası dönemde askerlerin ruhsal travmalarını tedavi etmek amacıyla geliştirilen bu mesleğin, zamanla bireylerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumaya yönelik önemli bir alan haline geldiğini ifade etti.

Eğitim kurumları, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve insan kaynakları gibi birçok sektörde psikolojik danışmanların rolünün giderek arttığına dikkat çeken Yıldırım, "Günümüzde psikolojik danışmanlar, bireylerin stres, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olan profesyonellerdir. Danışmanlık süreci, bireylerin kendilerini tanımalarına, sorunlarını anlamalarına ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine olanak tanır. Psikolojik danışmanların sunduğu destek, bireylerin yaşam kalitelerini artırmakta ve toplumsal ruh sağlığını güçlendirmektedir" dedi.

Psikolojik Danışmanların Rolü Toplum için çok önemli

Yıldırım, artan sosyal stres faktörleri ve ekonomik belirsizliklerin, bireylerin psikolojik danışmanlık hizmetlerine duyduğu ihtiyacı önemli ölçüde artırdığını belirtti. Bu süreçte psikolojik danışmanların rolünün daha da önem kazanacağını vurgulayan Yıldırım, toplum sağlığını koruma ve bireylerin ruhsal refahını artırma konusundaki katkılarının hayati olduğunu sözlerine ekledi.

Yıldırım, artan sosyal stres faktörleri, ekonomik belirsizlikler, doğal afetler ve pandeminin etkilerinin bireylerin psikolojik danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyacını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. "Gençler, aileler ve farklı yaş gruplarındaki bireyler, karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmek için profesyonel destek arayışındadır. Psikolojik danışmanlar, bu süreçte bireylerin duygusal yüklerini hafifletmelerine yardımcı olmaktadır" dedi. şeklinde Gelecekte psikolojik danışmanlık mesleğinin öneminin daha da artacağını vurgulayan Yıldırım, Teknolojik gelişmeler, çevrimiçi danışmanlık hizmetleri ve yenilikçi terapötik yöntemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, bireylerin daha erişilebilir ve etkili destek almasına olanak tanıyacağını ifade etti.

30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü 5.kez kutlanıyor

Mesut Yıldırım, psikolojik danışma mesleğinin bireylerin ve toplumun ruhsal sağlığını desteklemek adına vazgeçilmez bir alan olduğunu belirterek, psikolojik danışmanların toplumsal refaha katkıda bulunduklarını vurguladı. Yıldırım, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak ruh sağlığına dair farkındalığı artırma, psikolojik danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırma ve mesleği güçlendirme konusundaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti. "Bu yıl 5. kez kutladığımız 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'nü, derneğimiz koordinesinde il-ilçe temsilciliklerimiz, akademik camiamız ve kamu ve özel sektörde istihdam edilen meslektaşlarımız ile birlikte coşkuyla kutluyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.