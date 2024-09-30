Aydın'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar para ve malzemelere el konuldu. Operasyonda kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen M.Y., N.A., E.E., E.K. ve R.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.