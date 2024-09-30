Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, X hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 15:27, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:36
AK Pari Adana milletvekili Zenbilci sosyal medya paylaşımında istifa nedenini şu sözlerle açıkladı: Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum.
Kamuoyuna saygıyla Ahmet ZENBİLCİ
PAYLAŞIMININ ARDINDAN HESABINI KAPATTI
Zenbilci'nin paylaşımının ardından X hesabını kapattığı görüldü.