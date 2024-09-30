Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 15:37, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:53
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Karapınar-Konya kara yolu Yelekli Yaylası yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, araçta bulunan S.Ö. ve B.T. hayatını kaybetti, S.A, C.K. ile M.A. ağır yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi ve Konya'daki hastanelere sevk edildi.