Polise ateş ederek yaralayan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mahsen Mahallesi'nde Himmet Ç. (39) pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen polis ekiplerine de ateş eden Himmet Ç, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen Himmet Ç, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının polise ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.