Kontrolden çıkan araç okul kapısını kırıp içeri girdi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Narlıdere ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.