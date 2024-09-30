Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi
Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 22:10, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 22:12
Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.
Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.