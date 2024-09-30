Öğretmen öğrenciyi demir çubukla darp etti iddiası

Olay, geçtiğimiz cuma günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2'inci sınıfa giden Emirhan Sevin, derste öğretmenini kitapta bir yer göstermek isteyip yanına çağırdı. İddiaya göre, öğrencinin yanına gelen öğretmen, bilinmeyen bir nedenle elindeki demir sopayla çocuğu darp etti. Çocuğun velisi Özlem Sevin okula çağrılıp durum anlatıldı. Sevin, çocuğunu okuldan alıp hastaneye götürerek darp raporu aldı ve karakola giderek şikayetçi oldu.

"Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim"



Anne Özlem Sevin, gelen telefon üzerine okula gittiğini belirterek, "Öğretmen bana dedi ki 'Emirhan ağlıyor, okula gelmenizi istiyorum, Emirhan'ın koluna çubukla değdim'. Okulun merdivenlerini çıkarken öğretmeni gördüm, aşağıya iniyordu. Elinde demir çubuk vardı. Emirhan'ı sordum, 'idari kısımda' dedi. İdari odada öğretmenler Emirhan'ı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Oğluma yaklaştım, kolunu gösterdi. 'Başka yerin acıyor mu' dedim', 'Anne kafam acıyor' dedi. Kafasındaki saçlar kapatmış alnındaki yararı. Saçını kaldırdığımda şişlik ve ödem vardı" dedi.



Hastaneye gidip rapor aldıklarını anlatan Sevin, "Adli rapor çıkartıldı. Kolunda bir yara, kırbaç gibi vurulmuş. Yanmış ve ödem toplamış, raporda da var. İşlem bittikten sonra karakolda çocuk şubeye gittik. Şikayetimizi yaptık" diye konuştu. Öğretmenin bunu yanlışlıkla yaptığını söylediğini kaydeden anne Sevin, "Bunu yanlışlıkla yapmışsa, oğluma vurmuşsa benim yanımda olması gerekmiyor muydu? Yaptığı hata, çocuğuma vurmuş. Kafasına aldığı darbe birazcık daha şiddetli olsaydı sonuç daha kötü olabilirdi. Bugün hastanedeyiz. Yarın okula gitmek zorunda, orada o öğretmen nasıl olacak? Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim" dedi.