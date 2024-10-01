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230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat

Öğretmenlere karşı uygu-lanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddele-rin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Tür-kiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye devam edilecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 07:40, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 06:30
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230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat

Bu hafta Meclis'e ge-lecek olan taslak ile yüzbin-lerce öğretmen ek tazminata da hak kazanacak. Türk Eği-tim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Kanun çıktığında 7 yıl süreyle kademeli olarak 20 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler başöğretmenliğe başvuracak. Böylece 230 bin civarında öğretmen daha ba-şöğretmen olma imkanına ka-vuşacak ve 10 bin 400 TL taz-minat almaya hak kazanacak" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanu-nu (ÖMK) taslağının 22 mad-desi geçtiğimiz yasama yılında kabul edilirken, Meclis'in tati-le girmesi ile görüşmeler yeni döneme kalmıştı. Bugün yeni-den çalışmaya başlayacak olan Meclis'in görüşeceği ilk yasa-lardan biri de ÖMK olacak.

Milli Eğitim Akademisi kuruluyor

Kanun hazırlanırken görüş-lerine başvurulan sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kanun ile Milli Eğitim Akademisi'nin kurula-cağını söyledi.

Geylan, "Akademi birden fazla fonksiyonu ifa edecek. Birincisi yönetici akademi-si, yöneticiler burada eğitim alacaklar. İkincisi şu an 8 olan hizmet içi eğitim enstitüsü sa-yısı 30'a çıkacak. Öğretmen-lerimize hizmet içi ve meslek eğitimi noktasında katkı su-nulacak. Üçüncüsü aday öğ-retmenlerin eğitimi ile alakalı süreçler işleyecek.

Ancak ta-lebimiz şu anki kanunda bir yıl süre olarak tanımlanan aday eğitim sürecinin 3-4 ay olma-sı. Aday öğretmenler bakımın-dan akademinin 1 yıl süreyle adeta öğretmen yetiştirme sü-recinin bir aşaması olarak de-ğerlendirilmesi doğru değil-dir. Yaz tatili sürecinde aday-lık eğitimi tamamlanmalı ve 1 Eylül de yeni öğretmenler gö-reve başlamalıdır. İnşallah sü-reç içerisinde bu konuda bir düzenleme yapılır" dedi. Gey-lan, öğretmenlerin kariyer planlamasının sınavla yapıl-ması konusunun da kanunla kaldırıldığını anlattı.

Uzmanlıkta 10 yıl bekleme şartı olduğu için bazı öğret-menlerin başöğretmen unva-nını alamadan emekli olmak durumunda kaldıklarını an-latan Geylan, "Şimdi yasa çık-tığında 7 yıl süreyle kademeli olarak 20 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler başöğ-retmenliğe başvuracak. Bu çı-karsa 230 bin öğretmen daha başöğretmen olacak ve 10 bin 400 TL tazminat almaya hak kazanacak. Bu da önemli bir kazanım" şeklinde konuştu. .

Şiddete büyük ceza

Talip Geylan, 2019 ve 2023 yıllarında eğitim çalışanları-nın maruz kaldığı şiddete yö-nelik hazırladıkları teklifin bu kanunda hayata geçirilece-ğini kaydetti. Geylan, "Öğret-menlere yönelik artık bir şid-det hadisesi vuku bulduğunda cezalar yüzde 50 artırılacak. Hapisle yargılanacak ve hapis cezaları ötelenmeyecek" ifa-delerini kullandı. Meclis'te-ki kanunun önemli kazanım-lar içerdiğini belirten Geylan, "Pek tabi ki TBMM de bekle-yen ÖMK teklifi tam anlamıy-la bizleri tatmin etmemiş ve beklentilerimizi karşılama-mıştır. Ancak teklifin mes-lektaşlarımıza getirdiği yeni önemli kazanımlara da tabi ki sahip çıkacağız" diye konuştu.

Nagihan KALSIN

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