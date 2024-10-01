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Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!

Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yönetimi ile il ve ilçe başkanlarının tam sahaya indiği Türkiye Buluşmalarında yediden yetmişe herkes derdini anlattı. Vatandaşın eleştirileri, talepleri, teklifleri tek tek not edilip raporlaştırıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 07:50, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 06:33
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Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!

AK Parti, Türkiye Buluşmalarında sona yaklaştı. Program kapsamında ülke genelinde vatandaşla bir araya gelerek problemleri yüz yüze dinleyen AK Parti, seçmenin derdiyle hemhal olup, sıkıntıları bizzat yerinde tespit etti. Bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ile il ve ilçe başkanları dahil tam kadro saha çalışmasında Türkiye'nin röntgeni çekiliyor.

Parti yönetimi, şehirlerde yerel ve ulusal bazda basın toplantıları gerçekleştirerek, diğer siyasi partilerden AK Parti'ye geçiş yapan yerel siyasilere rozetlerini takıyor.

Önceki dönem siyasetçilerle de bir araya gelinerek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veriliyor. Saha çalışmalarında ve parti içi faaliyetlerde teşkilatlar ile uyumlu hareket edilmesi isteniyor. Kongre sürecine giderken küskünlüğe ve kırgınlığa yer bırakmamak için her kapıyı çalan AK Parti, şehrin önemli STK ve kanaat önderleri ile de bir araya gelerek; esnaf, fabrika ve iş yeri ziyareti yapıyor. Kadın ve gençlik kolları ile çeşitli programlar düzenleyerek, gönül ziyaretleri yapan parti teşkilatı, dezavantajlı kesimler ile şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ediyor.

SIRA RAPORDA

Ziyaretlerde, esnaf ve iş dünyasına, yapılan teşvik ve sübvansiyonlar, gençlere, eski ve yeni Türkiye'nin durumu, STK'lara ise ekonomi başta olmak üzere birçok konuda toplumu hedef alan manipülasyon ve dezenformasyonların aslı astarı anlatılıyor. Program sonunda oluşturulan raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve partinin 2028'e giden yeni rotası belirlenecek.

Emrah Özcan

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