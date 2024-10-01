İtalyan şirketten İstanbul'a 3,7 milyar TL'lik konut yatırımı
Uluslararası gayrimenkul projelerine imza atan Reportage Properties, Reportage Türkiye markasıyla İstanbul'da konut projeleri geliştiriyor. Bahçeşehir'de 2,2 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Sylvana İstanbul projesinden iyi talep gören şirket, aynı bölgede 1,5 milyar TL'lik yatırımla Afra Park Projesi'ne başladı.
Uluslararası gayrimen-kul projeleri gelişti-ren Reportage Pro-perties, Türkiye kurduğu Re-portage Türkiye markasıyla İstanbul'da ikinci konut pro-jesinin adımını attı. Bahçeşe-hir'de 2,2 milyar TL yatırım-la hayata geçirdiği Sylvana İstanbul'dan iyi talep gören şirket, yine aynı bölgede 1,5 milyar TL yatırımla Afra Park Projesi'ne başladı. Şirket, söz konusu iki projeye 3,7 milyar-lık yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Projenin duyuruldu-ğu basın toplantısında konu-şan Reportage Türkiye CE-O'su Kemal Alamo, Reportage Properties'in bugün 12'si ta-mamlanmış toplam 46 proje-si bulunduğunu, geçen yıl 1,3 milyar dolar satış başarısına ulaşarak 10 milyar dolardan fazla değere sahip küresel bir gayrimenkul geliştirme fir-ması olduğunu söyledi.
Türkiye'de yatırım kararı aldık
Türkiye gayrimenkul paza-rının Reportage Properties tarafından yakın takipte ol-duğunu belirten Kemal Ala-mo, "Özellikle pandemi dö-neminde tüketici alışkanlık-larının villa tarzında bahçeli ev yönüne doğru evrilmesiy-le Türkiye'de yapılanma ka-rarı aldık. İlk projemiz, İtal-yan mimarisine uygun bir konseptle Bahçeşehir'de 44 bin metrekare alan üzerine 2,2 milyar TL yatırımla, 232 adet 4+1 formatta bahçeli sı-ra villalardan oluşan Sylvana İstanbul oldu. Geçen sene 1 milyar TL ciro hedefimizi aş-tığımız Sylvana İstanbul'un inşaatında yüzde 25'e eriş-tik ve yüzde 55'inin de satı-şını gerçekleştirdik. Projeyi, Aralık 2025 itibarıyla teslim etmeye başlayacağız" açıkla-masında bulundu.
İstanbul bölge merkezi olacak
İkinci projeleri Afra Park'ın 1,5 milyar TL yatırım-la yeni nesil 177 adet sıra ve müstakil villadan oluşacağını kaydeden Alamo "Projemiz-de 2+1'den 4+1'e kadar fark-lı büyüklüklerde villalar yer alacak. Projenin, yüzde 7'sini peyzaja ayırıyoruz. Metreka-resi ortalama 74 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz Afra Park'ta, inşaat çalışmalarına 2025 yılı itibarıyla başlamayı ve teslimleri de Aralık 2026'da gerçekleştirmeyi hedefliyo-ruz" diye konuştu.
Reportage Türkiye olarak yakın zaman-da İstanbul'u bölge merkezi haline getireceklerini kayde-den Kemal Alamo "Portekiz ve Yunanistan'da geliştirece-ğimiz projelerin operasyon merkezi olarak İstanbul'u konumlandıracağız. Yabancı yatırımcıların da yönünü ye-niden Türkiye'ye çekecek şe-kilde operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'de yeni konut proje-leri için de çalışmalara baş-ladık. 2-2,5 yılda 4,1 milyar TL yatırım değerine sahip iki proje planlıyoruz" dedi.
Hamide HANGÜL