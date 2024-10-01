İtalyan şirketten İstanbul'a 3,7 milyar TL'lik konut yatırımı

Uluslararası gayrimen-kul projeleri gelişti-ren Reportage Pro-perties, Türkiye kurduğu Re-portage Türkiye markasıyla İstanbul'da ikinci konut pro-jesinin adımını attı. Bahçeşe-hir'de 2,2 milyar TL yatırım-la hayata geçirdiği Sylvana İstanbul'dan iyi talep gören şirket, yine aynı bölgede 1,5 milyar TL yatırımla Afra Park Projesi'ne başladı. Şirket, söz konusu iki projeye 3,7 milyar-lık yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Projenin duyuruldu-ğu basın toplantısında konu-şan Reportage Türkiye CE-O'su Kemal Alamo, Reportage Properties'in bugün 12'si ta-mamlanmış toplam 46 proje-si bulunduğunu, geçen yıl 1,3 milyar dolar satış başarısına ulaşarak 10 milyar dolardan fazla değere sahip küresel bir gayrimenkul geliştirme fir-ması olduğunu söyledi.

Türkiye'de yatırım kararı aldık

Türkiye gayrimenkul paza-rının Reportage Properties tarafından yakın takipte ol-duğunu belirten Kemal Ala-mo, "Özellikle pandemi dö-neminde tüketici alışkanlık-larının villa tarzında bahçeli ev yönüne doğru evrilmesiy-le Türkiye'de yapılanma ka-rarı aldık. İlk projemiz, İtal-yan mimarisine uygun bir konseptle Bahçeşehir'de 44 bin metrekare alan üzerine 2,2 milyar TL yatırımla, 232 adet 4+1 formatta bahçeli sı-ra villalardan oluşan Sylvana İstanbul oldu. Geçen sene 1 milyar TL ciro hedefimizi aş-tığımız Sylvana İstanbul'un inşaatında yüzde 25'e eriş-tik ve yüzde 55'inin de satı-şını gerçekleştirdik. Projeyi, Aralık 2025 itibarıyla teslim etmeye başlayacağız" açıkla-masında bulundu.

İstanbul bölge merkezi olacak

İkinci projeleri Afra Park'ın 1,5 milyar TL yatırım-la yeni nesil 177 adet sıra ve müstakil villadan oluşacağını kaydeden Alamo "Projemiz-de 2+1'den 4+1'e kadar fark-lı büyüklüklerde villalar yer alacak. Projenin, yüzde 7'sini peyzaja ayırıyoruz. Metreka-resi ortalama 74 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz Afra Park'ta, inşaat çalışmalarına 2025 yılı itibarıyla başlamayı ve teslimleri de Aralık 2026'da gerçekleştirmeyi hedefliyo-ruz" diye konuştu.

Reportage Türkiye olarak yakın zaman-da İstanbul'u bölge merkezi haline getireceklerini kayde-den Kemal Alamo "Portekiz ve Yunanistan'da geliştirece-ğimiz projelerin operasyon merkezi olarak İstanbul'u konumlandıracağız. Yabancı yatırımcıların da yönünü ye-niden Türkiye'ye çekecek şe-kilde operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'de yeni konut proje-leri için de çalışmalara baş-ladık. 2-2,5 yılda 4,1 milyar TL yatırım değerine sahip iki proje planlıyoruz" dedi.

Hamide HANGÜL