Galata ve Atatürk köprüsünde bakım çalışması
İstanbul'da Galata ve Atatürk (Unkapanı) köprüleri, gece saatlerinde bakım onarım çalışması nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 08:08, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi gün içerisinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.
Çalışma kapsamında Galata Köprüsü saat 01.30-04.30 arası, Atatürk Köprüsü ise saat 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Ekipler, köprü girişlerini bariyerlerle kapatarak bakım çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmaların ardından her iki köprü yaya ve araç trafiğine açılacak.