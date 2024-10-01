Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar dün toplantı yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.

Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu.

Önümüzdeki günlerde TBB'nin bu cevaplara göre bankalara bir yazı yazarak süreci başlatması bekleniyor. Daha sonra vatandaşlar borcu olan bankaya giderek borç yapılandırmasını yapabilecek.

60 AYA KADAR TAKSİT

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirmişti.

Kredi kartında asgari borcunu ödeyemeyen, ihtiyaç kredisinde ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan borç yapılandırılabilecek.

90 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

BDDK ve Merkez Bankası kararları kapsamında yeniden yapılandırmaya konu takibe düşmüş tüketici borçlarının toplam tutarı 90 milyar liraya yaklaşmış durumda.

BDDK verilerine göre, takibe düşmüş ihtiyaç kredisi borç bakiyesi 45 milyar 887 milyon, aynı nitelikteki bireysel kredi kartı borç bakiyesi de 43 milyar 754 milyon lira düzeyinde.

Yeniden yapılandırma kararıyla, takibe düşmüş 90 milyar TL'ye yakın borçta bankalar tüketicilere nefes aldıracak.

İŞTE ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Düzenlemeye göre, 50 bin TL borcu olan bir kişi 12 ay vadeye yayıp aylık 5 bin 340 TL taksitle ödeyebilecek. Böylece 50 bin TL'lik borcun toplam geri ödemesi 64 bin 91 TL'ye çıkacak. Aynı şekilde 100 bin TL borcu olan bir kişi, borcunu 12 ay taksitle ödemek istediğinde aylık 10 bin 681 lira taksit ödeyecek.

Böylece 12 ay sonunda 100 bin TL'lik borcun ödemesi 128 bin 181 liraya ulaşacak. 50 bin TL'lik borcunu 60 ayda ödemek isteyenlerin aylık taksidi 2 bin 222 lira olacak. Bu durumda 60 ay sonunda 50 bin TL'lik borcun ödemesi 133 bin 686 lira olarak gerçekleşecek.

100 bin TL borcu olan kişinin ise aylık taksiti 4 bin 456 lira olacak. Bu durumda 100 bin TL'lik borç 60 ay sonunda 267 bin 374 lira olarak geri ödenecek. Borç yüzde 3.11 faizle yapılandırılacak.

TCMB, kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını da kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Banka düşük borcu olana daha az faiz uygulayacak.