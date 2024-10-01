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Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı

Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'ne verilen garanti tutarlarına kur zammı yapıldı. Farkın en yüksek olduğu köprü Osmangazi oldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 09:10, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:11
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Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü, tünel ve otoyollara verilen garanti tutarlarına kur zammı yapıldı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre garanti geçiş sayılarının tutmadığı senaryoda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü'nde 1.870, Çanakkale Köprüsü'nde 760, Avrasya Tüneli'nde 238 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 204 TL ödenecek.

Bugünden itibaren geçerli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz köprü ve tüneller için bugünden itibaren geçerli olacak biçimde kur ayarlaması yapıldığını belirtti.

Farkın en yüksek olduğu köprü Osmangazi

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre Hazine'nin araç geçiş ücreti için ödeyeceği farkın en yüksek olduğu köprü Osmangazi Köprüsü oldu.

Yavuzyılmaz, Köprü için "Geçen araç ücreti 555 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.870 TL'ye çıktı. Hazine'nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.315 TL'ye yükseldi" bilgisini verdi.

Çanakkale Köprüsü'nde geçen araç ücreti 585 TL olmayı sürdürürken, Hazine'nin garanti ettiği tutar ise 760 TL'ye ulaştı. Hazine'nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 175 oldu.

Avrasya Tüneli'nde ise geçen araç ücreti 156 TL olarak kaldı ama Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 238 TL'ye çıktı.

Deniz Yavuzyılmaz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki fiyat tarifesi için de "Geçen araç ücreti 70 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 204 TL'ye çıktı. Hazine'nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 134 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

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