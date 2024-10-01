Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
20.000 TL Kredi, %0 Faizle!
20.000 TL Kredi, %0 Faizle!
Sponsorlu İçerik
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
ALES/3 başvuruları başladı
ALES/3 başvuruları başladı
Yeni şirketler için ödeme düzenlemesi
Yeni şirketler için ödeme düzenlemesi
Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarındaki farkla ilgili çalışma yapıyoruz
Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarındaki farkla ilgili çalışma yapıyoruz
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Ruhsatsız silaha hapis!
Ruhsatsız silaha hapis!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Doğal gaza ekimde zam yok
Doğal gaza ekimde zam yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?
Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?
Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi
Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 9.673,56 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 10:01, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:02
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,99 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,40 ile bilişim oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 9.665,78 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber