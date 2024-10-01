Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Ekim 2024)

Döviz kurları ekim ayının ilk işlem gününde yatay seyirle işlem gördü.

Dolar/TL, güne 34,18 civarında başladı. Euro/TL ise 38,10 seviyesinde el değiştirdi.

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizler dün yeniden politika faizinin üzerine çıktı.

İç gündemde bugün TBMM açılışı, Eylül ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve İTO öncü enflasyon verileri yer alıyor.

Gecelik faizler dün yüzde 50,6 civarına yükseldi. Piyasadaki likidite fazlası 200 miltar TL'nin altına indi.

REZERVLERDE REKOR BEKLENİYOR

Bankacılar, TCMB'nin net rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Hesaplamalara göre toplam rezerv ise 1 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Ortadoğu'da devam eden gerilim risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. İsrail ordusu, birliklerinin sınır bölgesindeki Hizbullah hedeflerine yönelik "sınırlı" saldırılara başladığını açıklarken, Lübnan'a yönelik beklenen kara harekatının bugün başladığı görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faizleri hızlıca düşürme konusunda acelesi olmadığını söyledi. Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalar gelecek ay için 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi olasılığını yüzde 38 olarak fiyatladı.