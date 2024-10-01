Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (1 Ekim 2024)

Altın fiyatları ekim ayının ilk gününe hafif yükselişe başladı.

Ons altın yüzde 0,28 yükselişle 2.642 dolar civarına yükseldi. Geçen hafta ons altın, 2.685 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Ortadoğu'daki gerilim etkili oldu.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.905 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.739 Türk Lirası seviyesinde el değişti.

Powell'ın açıklamaları büyük faiz indirimi beklentilerini azaltırken, Ortadoğu'da devam eden gerilim risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada yeni açıklanan verilerin ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni arttırmasının ardından merkez bankasının bundan sonra muhtemelen 25 baz puan büyüklüğünde indirimlere gideceğini söyledi.

Powell "Komitenin faizleri hızlıca düşürme konusunda acelesi yok" dedi.

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalar gelecek ay için 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi olasılığını yüzde 38 olarak fiyatladı.

İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı.