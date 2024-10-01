ALES/3 başvuruları başladı
ÖSYM, internet sitesinden ALES/3 başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/3 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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