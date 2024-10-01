TÜBİTAK 14 personel alımı yapacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 14 personel alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 11:28, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:29
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 12 memur (koruma) ve 2 forklift operatörü istihdam edilecek.
Söz konusu personel, Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görevlendirilecek.
Başvurular Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr" internet sayfasından yapılabilecek.
Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.