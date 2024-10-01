TÜBİTAK 14 personel alımı yapacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 12 memur (koruma) ve 2 forklift operatörü istihdam edilecek.

Söz konusu personel, Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görevlendirilecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr" internet sayfasından yapılabilecek.

Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.