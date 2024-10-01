TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
50.000 TL Krediyi Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde!
50.000 TL Krediyi Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Yeni şirketler için ödeme düzenlemesi
Yeni şirketler için ödeme düzenlemesi
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Ruhsatsız silaha hapis!
Ruhsatsız silaha hapis!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Doğal gaza ekimde zam yok
Doğal gaza ekimde zam yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı gündeme getirerek CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. "Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem" diyen Bahçeli, "Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" ifadelerini de kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 11:49, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:55
Yazdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, dağıtılmak istenenin birlikleri ve dirlikleri olduğunu, buna göz yummayacaklarını belirterek "Hedef aklınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdaki müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir" dedi.

"Şansınız denemek isteyen varsa buyursun gelsin" ifadelerini kullanan MHP lideri, Cumhur İttifakı'nı yaşatacaklarını, kendilerinde 'sosyal medya suikastlerine boyun eğecek fıtrat olmadığını' dile getirdi.

Bahçeli, "Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecek" dedi.

'BM boykotu gündeme alınmalı'

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Birleşmiş Milletler'de beş daimi üyenin kararlardaki etkinliğini eleştirdi.

Bahçeli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır" dedi.

MHP lideri BMGK yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirterek "Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkının alternatif dünya birliği konusunda çalışmlar hızlanmalı ve dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş davası

MHP lideri, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı da gündemine aldı. Partisine ve hareketine eleştirilere değinen Bahçeli, "Ne ülkü ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem" dedi.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır.

'Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın...'

Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür.

Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber