Okul temizliği provokasyonu yapan CHP'li belediyelerin maskesi düştü
Başta Mansur Yavaş'ın başını çektiği Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı CHP belediyeleri, Türkiye genelinde okullarda temizlik sorunu varmış gibi algı oluşturarak okullara belediye işçilerini göndermeye çalışırken son bir yıl içinde okullardan gelen bütün yardım taleplerine, "Tasarruf tedbirleri var, yardım edemeyiz" diyerek ret cevap verdikleri ortaya çıktı.
Böylece ihtiyaç olmadığı halde okulların temizliği üzerinden PR çalışması yapan CHP'li belediyelerin okulların tüm taleplerini ret etmesi, iki yüzlülüklerini bir kez daha ortaya serdi.
Eğitimde tasarruf olmaz diyenler, "tasarrufu" gerekçe göstermiş
CHP'li belediyeler ile besleme medyası, Hemen her fırsatta "eğitimde tasarruf
olmaz" diyerek MEB'i ve hükümeti eleştirirken ihtiyaç olmadığı halde okulların
temizliği üzerinden PR çalışması yapan CHP'li belediyeleri, okulların tüm taleplerini
"tasarruf tedbirleri" gerekçe gösterilerek ret etmesi, iki yüzlü siyasetlerini
bir kez daha ortaya serdi.
Okul bahçesine ağaç dikmeyi bile ret etmişler
Farklı belediye sınırları içinde bulunan okulların; otların temizlenmesi, okul
bahçesi bakımı, yabani otların biçilmesi ve temizlenmesi, bahçe tel örgü ve
bakımı, çocuk oyun grubunun bakım ve onarımı, ağaçların budanması, çevre düzenlemesi,
peyzaj düzenleme, kurumuş ağaçların kesilmesi, mobilyaların bakım ve onarımı,
oturma bankı ve çardak ihtiyacı, çadır ihtiyacı, okul bahçesine ağaç dikimi,
okulun su deposunun ilaçlanması, gibi yüzlerce talebi CHP'li belediyeleri tarafından
ret edildi.
Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Çankaya, Keçiören, Etimesgut
olmak üzere CHP'li belediyeler okulların bu taleplerini ret ederken, "tasarruf
tedbirleri kapsamında yapılan çevre düzenleme, ağaç kesim/budama, ot temizliği
gibi saha çalışmalarımızda kısıtlamaya gidilmiştir", "imkan dahilinde olmadığından",
"iş yoğunluğu sebebiyle", "stoklarımızda yeterli miktarda bulunmadığından",
"talepler sorumluluk kapsamı dışında olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır"
şeklinde resmi yazıyla ret ettikleri ortaya çıktı.
Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesinin, Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir
Belediyesinden okul bahçesine dikilmek üzere talep ettiği 25 adet ağaç talebine,
16.08.2024 tarihindeki cevabi yazıda "Tasarruf tedbirleri kapsamında Daire Başkanlığımızca
yapılana ürün tedariklerinde kısıtlamaya gidilmiştir. Bu nedenle bahse konu
talep değerlendirmeye alınamamıştır." şeklinde ret ettiği dikkat çekiyor.
CHP'li belediyenin yönettiği başkentte 7 kişi selden hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'ın yönettiği başkent Ankara'da son 5 yılda 7 kişi sel sularına
kapılarak hayatını kaybederken; ihtiyaç olmadığı halde PR çalışması için okul
temizliği işine giren ancak MEB'in buna engel olduğunu iddia eden Mansur Yavaş'ın
şov yapmasına müsaade edilmeyince feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte okulların yardım taleplerini ret eden ancak siyasi şov için okulların temizlik işine girmek isteyen CHP'li belediyelerin iki yüzlülüğünü gösteren belgeler: