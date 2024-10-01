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İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu eylül ayında yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 59,18 olarak açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 12:22, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:23
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İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar eylül ayında yüzde 3,9 yükseldi. Toptan fiyatlar yüzde 4,67 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 59,18, toptan fiyatlar yüzde 47,89 olarak kaydedildi.

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