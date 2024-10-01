Zonguldak'ta scooterların trafiğe çıkması yasaklandı

Son meteorolojik verilere göre kentte devam edeceği değerlendirilen kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir kazaya ya da olumsuz duruma mahal vermemek amacıyla bugün motosiklet, motokurye ve scooter sürücülerinin trafiğe çıkmaları yasaklandı.

Vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dere kenarlarına araç park etmemeleri, şiddetli yağışlar sırasında elektrik direkleri ve ağaç altlarından uzak durmalarının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Sel ve su baskınları anında güvenli alanlara geçiş yapılmalı ve tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir" ifadesine yer verildi.

Öte yandan kentte devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Gökgöl Mağarası'nın da tedbir amaçlı bugün ziyarete kapatıldığı kaydedildi.