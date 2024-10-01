Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak törenle temeli atılacak Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binası, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg İhtisas Daire Başkanlığı, Kimya İhtisas Daire Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı, Trafik İhtisas Daire Başkanlığı ve Fizik İhtisas Daire Başkanlığı olmak üzere 6 birimden oluşacak.

İnşaat alanı 43 bin 695 metrekare olarak tasarlanan bina, 4 katlı olacak ve 147'si kapalı 379 araçlık otoparka sahip olacak.

"Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, adli tıp biliminin, yargının gerçeği arama yolculuğunda kritik rol oynadığını vurguladı.

Tunç, adli tıp kurumunun maddi gerçeği ortaya çıkartarak adalet terazisini dengelediğini anlatarak, "Adli Tıp Kurumuyla ilgili fiziki kapasiteyi daha da yükseltecek yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Yarın Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığımızın temelini atacağız" ifadesini kullandı.

Adli tıbbın sağladığı kanıtlar sayesinde karanlıkta kalmış olayların aydınlandığını, suçluların hak ettikleri cezayı alırken masumların da özgürlüklerine kavuştuğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır. Çünkü adli tıp tarafsızdır. Onun görevi, yalnızca gerçeği bulmak ve adaletin terazisini dengelemektir. Yalnız ceza hukuku alanında değil, özel hukuk uyuşmazlıklarında da adli tıp kurumunun yapacağı analiz ve tespitlerin önemi oldukça büyüktür. Böylesine önemli bir görevi hakkıyla yerine getiren ve 200 yıla yaklaşan tarihi ile Adli Tıp Kurumu her geçen gün kapasitesini artırarak delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz parçası olmuştur."