Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 14:19, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:21
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi de yer aldı.