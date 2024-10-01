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Meclis'te yeni yasama yılı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 15:27, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:28
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Meclis'te yeni yasama yılı başladı

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.

Yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın milletvekillerimizle birlikte ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini bugün bir kez daha saygıyla yadediyorum. Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış içinde hepiniz için özellikle aziz milletimiz için hayırlı ve bereketli yıl olmasını niyaz ediyorum. Bu yüksek şuurla milletimize hizmet edecek siyasi partilere, milletvekili arkadaşlarımıza yeni yasama yılında başarı dileklerimi iletiyorum."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: İSRAİL'İN HEDEFİNDEKİ ÜLKELERDEN BİRİ DE TÜRKİYE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "İsrail iyice şirazeden çıktı. İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye. Filistin davası artık bütün bölge halklarının ortak davası haline gelmiştir. TBMM olarak bu saldırganlığa karşı her alanda mücadele etmeye kararlıyız. Demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün olacaktır." diye konuştu.

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