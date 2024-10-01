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Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada ilk 10'da

Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medya platformu X'teki takipçi sayılarında Avrupa'daki spor kulüpleri arasında ilk 10'da yer alıyor. Galatasaray, X'te 15,6 milyonu aşarken, Fenerbahçe ise 13,2 milyon takipçiye sahip.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 15:00, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:03
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Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada ilk 10'da

Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medya platformu X'teki takipçi sayılarında Avrupa'daki spor kulüpleri arasında ilk 10'da yer alıyor.

Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden oluşurken bu takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor.

Galatasaray, X platformunda Avrupa genelinde en fazla takipçisi olan spor kulüpleri sıralamasında 8. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 10. basamakta.

En fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 Avrupa takımı arasında 5 İngiliz, 2'şer Türk ve İspanyol ile 1 Fransız takımı bulunuyor.

X'te 12 milyondan fazla takipçisi olan 10 Avrupa spor kulübü sırasıyla, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Galatasaray, PSG ve Fenerbahçe'den oluşuyor.

GALATASARAY, 15,6 MİLYON FENERBAHÇE 13,2 MİLYON

Avrupa'daki spor kulüpleri arasında X'te 15 milyon takipçi sayısını geçen 9 kulüp bulunurken bu ekipler arasındaki tek Türk kulübü ise Galatasaray.

Galatasaray, X'te 15,6 milyon, Fenerbahçe ise 13,2 milyon takipçiye sahip durumda.

X'TE DÖRT BÜYÜKLER

Dört büyüklerin 3,5 yıl önce X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında takipçi sayısında 13 milyonluk artış yaşandı ve 37 milyona ulaştı.

Bu platformda 3,5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 15,6 milyona; Fenerbahçe, 8 milyondan 13,2 milyona; Beşiktaş, 4,5 milyondan 6 milyona ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 2,1 milyona yükseltti.

REAL MADRİD, 50 MİLYON TAKİPÇİ SAYISINI AŞAN AVRUPA'DAKİ TEK SPOR KULÜBÜ

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Avrupa genelinde X'te 50 milyon takipçi barajını aşan tek spor kulübü oldu.

Avrupa'da X'te 51,6 milyon ile en fazla takip edilen spor kulübü olan İspanyol temsilcisini, 49,1 milyon ile ezeli rakibi Barcelona ve 38,2 milyon takipçiyle İngiliz ekibi Manchester United takip ediyor.

İlk iki sıradaki İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona'yı, 5 İngiliz kulübü sırasıyla Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Manchester City izliyor.

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