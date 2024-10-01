Polisin evinde hırsızlık: Silah ve 200 bin TL değerinde ziynet eşya çalındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının ve bir adet tabancasının çalındığını fark edip ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından yoka çıkarak şüphelileri tespit etti.

Polis ekipleri, doğumuna 10 gün kalan Sultan K. (18), birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.'yi gözaltına alındı.