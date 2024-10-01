İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi

'Okuyucuların Seçimi' anketi, New York & Londra merkezli yayın grubu Conde Nast'ın lüks seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından her yıl tekrarlanıyor. Ankete katılan 100 binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bir kez daha Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'nı ikinci sırada bırakarak liderliğe yükseldi ve dünyanın zirvesine yerleşti.

İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda yine dünyanın en önemli seyahat yayınlarından Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024 yılının en iyi havalimanı seçilmişti. Conde Nast Traveler tarafından açıklanan listenin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, dördüncü sırada bulunan Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nı, İsviçre'de bulunan Zürih Havalimanı takip etti.