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Sinan Ateş davasında gazetecileri tehdit eden sanık hakkında suç duyurusu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edildi. Mahkeme heyeti, dünkü duruşmada, salondaki gazetecilere elini doğrultarak "silah" işareti yapan cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı hakkında, "hakaret" ve "tehdit" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 17:57, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:16
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı konuşan Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, Sinan Ateş'in iki telefonu olduğunu düşündüğünü öne sürerek, "Israrla 'Sinan Ateş'in bir telefonu mu vardı?' diye soruyorum, çünkü halihazırda Sinan Ateş'in müvekkilimle yaptığı kayıtlardan biri bilirkişi raporunda görünmemekte." dedi.

Sanıklardan Tolgahan Demirbaş'ın avukatı Murat Ofli ise müvekkilinin söz konusu cinayete azmettirmek bir tarafa yardım etmesinin bile söz konusu olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Çağlar Zorlu'nun avukatı Sümeyra Evren, Zorlu'nun, iddia edildiği gibi eski MİT mensubu olmadığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında çalıştığını öne sürdü.

Tutuklu sanık avukat Serdar Öktem'in müdafi Oğuzhan Bilgin, iddianamenin yok hükmünde olduğunu ve bu durumda verilecek kararın da yok hükmünde olacağını iddia ederek, müvekkilinin hukuksuz şekilde tutuklandığını savundu.

Diğer sanık avukatları da müvekillerinin suçsuz olduğu savunmasını yaparak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dünkü duruşmada, salondaki gazetecilere elini doğrultarak "silah" işareti yapan cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı hakkında, "hakaret" ve "tehdit" gerekçesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Duruşmaya, yarın esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilecek.

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