Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırım konusundaki görüşmelerin son aşamalarda olduğu öne sürüldü.

"Son basamaklara gelindi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ve Chery yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kacır, "(Chery'nin otomobil yatırımı) Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BYD açıklaması

BYD'nin yatırımı ile ilgili Kacır, "2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi." dedi

"Togg 16 ay içinde 37 bin araç üretti"

Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi.

Türkiye elektrikli araç şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider

81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda.