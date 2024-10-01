Bolu'da mevsimin ilk karı yağdı

Bölgedeki Sarıalan Yaylası'nda ise sağanak etkili oluyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olmayan kar, zirvede aralıklarla devam ediyor.

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