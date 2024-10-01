Yafa'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 20:31, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:02
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.
Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.