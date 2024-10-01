İran saldırısının ardından İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı
İran'ın düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 20:46, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:31
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı. İsrail Havacılık Otoritesi, uçuşların İsrail dışındaki alternatif varış noktalarına yönlendirildiğini açıkladı.
Ürdün ve Irak da hava sahalarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.