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Türk Eğitim Sen'den milli eğitimin geleceği için öneriler

Türk Eğitim-Sen tarafından düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"nda, Türk milli eğitim sisteminin geleceği için liyakat, şeffaflık ve milli değerlerin korunması gibi başlıklar öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 21:17, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:18
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Türk Eğitim Sen'den milli eğitimin geleceği için öneriler

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilişinin 100. yılı münasebetiyle, Türk Eğitim-Sen tarafından 26-29 Eylül 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"nda, milli eğitimin geleceğine yön verecek önemli kararlar alındı.
Çalıştayda kültürel mirasın korunması, teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ve öğretmen yetiştirme gibi temel alanlarda kapsamlı öneriler sunuldu. Dört komisyonun katkılarıyla hazırlanan sonuç bildirgesi, eğitim sisteminin yenilenmesi adına güçlü bir yol haritası oluşturdu.

Öğretmen atamalarında liyakat ve şeffaflık
Öğretmen atamalarında liyakat esaslı bir sistemin uygulanması gerektiği üzerinde duruldu. Atamaların yalnızca sınav başarılarına dayalı olarak yapılması ve mülakat uygulamasının sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Eğitimde milli kimlik ve kültürel miras
Çalıştayda Türk milli eğitim sisteminin hem milli kültür ve değerleri koruyacak hem de küresel dünyaya ayak uyduracak bireyler yetiştirmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının, kültürel asimilasyondan korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitim programlarının geliştirilmesi
Geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir eğitim sistemi oluşturulması amacıyla, müfredata girişimcilik, sürdürülebilirlik, psikoloji ve Türk kültürü gibi derslerin eklenmesi önerildi. Bu dersler, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayarak Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Mesleki eğitime erken yönlendirme
Mesleki eğitimle ilgili alınan kararlardan biri de, öğrencilerin ortaokul seviyesinde mesleki eğitimle tanıştırılması oldu. Bu adım, gençlerin meslek seçiminde daha bilinçli olmalarına katkı sağlayacak ve mesleki eğitime ilgiyi artıracak.

Öğretmen liselerinin yeniden açılması
Çalıştayda, öğretmen yetiştirme sürecini güçlendirmek için öğretmen liselerinin yeniden açılması gerektiği vurgulandı. Bu liseler, öğretmenlik mesleğine ilgi duyan öğrencilerin erken yaşlarda mesleğe hazırlanmasını sağlayacak.

Genel Başkan'dan 'eğitimde liyakat ve şeffaflık' vurgusu
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, çalıştay hakkında yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:
"Çalıştayımız, milli eğitim sistemimizin Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılı vizyonları doğrultusunda nasıl şekilleneceğine dair önemli sonuçlar ortaya koydu. Eğitim sistemimiz, sadece akademik başarıyı değil, milli değerlerimize bağlı, küresel dünyayla uyumlu, yetkin bireyler yetiştirmeyi hedeflemelidir. Öğretmenlerimiz bu süreçte en önemli yapı taşlarımızdır. Onların özlük haklarını iyileştirerek, mesleği daha cazip hale getirerek ve mesleki gelişimlerine destek olarak daha güçlü bir eğitim sistemine ulaşacağız. Ayrıca, eğitimde liyakat ve şeffaflık ilkelerinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, öğrencilerimizin hakkaniyetli bir sistemde eğitim almasını sağlayacaktır."
Genel Başkan Geylan, çalıştayda alınan kararların Türk eğitim sisteminin geleceği için bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, bu süreçte tüm paydaşların katkılarıyla eğitimde kalitenin artırılacağını vurguladı. Geylan, "Hedefimiz, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha donanımlı, mutlu ve başarılı olduğu bir eğitim sistemi inşa etmektir" dedi.

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