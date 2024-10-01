İran füzelerine ait şarapnel Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
İran, İsrail'e füzelerle saldırdı, eşzamanlı olarak metro saldırısı yapıldı
İran, İsrail'e füzelerle saldırdı, eşzamanlı olarak metro saldırısı yapıldı
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Ruhsatsız silaha hapis!
Ruhsatsız silaha hapis!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Ana sayfaHaberler Dünya

İran füzelerine ait şarapnel Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait şarapnel parçası Filistin'in Batı Şeria bölgesine düşerek, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 22:55, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:55
Yazdır
İran füzelerine ait şarapnel Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesine düştü. Füze parçası, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Füze saldırısında İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İran'a ait füzelerden birinin parçası ise Filistin'in Ramallah kentine düştü. Filistinliler, füze parçası ile poz verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber