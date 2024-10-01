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O ilçede öğrenciler çorba ile karşılanıyor

Aydınlı hayırseverler el ele verdi, birlik oldu, öğrencilere sabahları çorba ikramında bulunmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 23:37, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:38
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O ilçede öğrenciler çorba ile karşılanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinin en eski okulları arasında yer alan ve çalışmaları ile göz dolduran Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir ilke daha imza attı. Türkiye genelinde ilk kez uygulanan sabah çorbası etkinliği için bir araya gelen hayırseverler, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinden meslek öğrenmek için okula gelen binden fazla öğrenci için sabahları çorba ikramına başladı. Hayırseverlerin sıcacık kalplerinden doğan ve özellikle evlerinden sabah kahvaltısı yapmadan okula gelen öğrencilere ikram edilen sıcacık çorba kalpleri de ısıttı.

Okul Müdürü Faruk Al, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci velilerinin 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başında gönüllülük esasına dayalı şekilde hayata geçirmek için planladığı sabah çorbası ikramı bugün itibariyle hayata geçirildi. Okul aile birliği üyeleri, hayırseverler ve öğretmenlerin nakdi yardımlarıyla ilk gün yaklaşık bin kişilik mercimek çorbası, okulun deneyimli aşçısı Mehmet Çakır tarafından hazırlanarak okul girişinde öğrencilere somun ekmekle birlikte ikram edildi. Öğrenci velilerinin de tattığı sıcak çorbaların yıl boyunca ikram edileceği ifade edilirken, yardımseverlerin de destekleri istendi.

"Tamamen gönüllülük esasına dayalı"

Yardımsever vatandaşlardan Hatice Çiftçi, ilk gün çorbası için katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Okulumuzda eğitim gören ve köylerimizden de gelen öğrencilerimiz için soğuk kış aylarında da olmak üzere sabahları derslerine aç girmemeleri için çorba ikramında bulunmaya başladık. Tamamen gönüllülük esasına dayalı şekilde başlattığımız bu uygulama Türkiye'de ilk kez okulumuzda yapılıyor. Çocuklarımız için ilk etapta haftada birkaç defa olarak planladığımız bu sabah çorbası ikramımızı inşallah haftanın her gününe yaymayı düşünüyoruz. Tabi ki bu proje hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile olacak. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Öğlenleri de yemek hizmeti bulunan okulda sabahın erken saatlerinde çorba ikramı ile karşılaşan öğrenciler de sıcak çorbaları yudumlarken duydukları memnuniyeti ifade etti.

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