2 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/12.45/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Stratejileri Konferansı'na katılarak açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2024 ziyaretçilere kapılarını açacak.

(Adana/09.00-19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)

SPOR

1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Letonya ekibi RFS'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayıp Riga'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, müsabakaya ilişkin Daugava Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ve takımdan bir futbolcu, Galatasaray maçına ilişkin Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Letonya temsilcisi son antrenmanını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00/Riga/20.00/17.30/18.00)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacağı maç öncesi son antrenmanı Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirip Enschede'ye gidecek. Teknik direktör Jose Mourinho ve bir futbolcu, müsabakanın oynanacağı Grolsch Veste Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçına ilişkin Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30/Enschede/19.45/14.30)

4- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve takımdan bir futbolcu, antrenmanın ardından maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve bir futbolcusu, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Alman ekip son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00/15.00/18.45)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın B Grubu ikinci haftasında Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris Midea ekibine konuk olacak.

(Selanik/20.00)

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımını ağırlayacak.

(İzmir/19.30)