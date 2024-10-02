Konya'da gece yarısı korkutan deprem
Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 00.54'te gerçekleşirken, AFAD ilk verileri geçti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 07:45, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 06:45
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı Konya'da bir deprem oldu.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
Sarsıntı Konya'nı Selçuklu ilçesinde meydana geldi. AFAD 00.54'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.
KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 4.2 olarak belirtti.