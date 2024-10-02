Polisten kaçan şüpheli kazaya neden oldu: 2'si polis 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, plakasız motosikletin sürücüsü K.H, hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve motosikletli yunus timinde görevli polis memurları M.İ. ve F.Ü. yaralandı.

Kovalamaca esnasında K.H. kontrolündeki motosiklet karşı yönden gelen C.C'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kendisini takip eden yunus timinden polis memuru M.İ'nin kullandığı motosiklete de çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net