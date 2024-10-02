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2025'te cezalar ve harçlar cep yakacak

Yeni yılda trafik cezaları cep yakacak. Yeniden Değerleme Oranı'nın ardından gelecek zamlarla önümüzdeki yıl en düşük trafik cezası 1.000 TL'yi bulacak. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma sonucu verilen en yüksek trafik cezası ise 2024 yılı için 33.240 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda söz konusu ceza 48.198 liraya çıkacak.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 08:52, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 08:53
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2025'te cezalar ve harçlar cep yakacak

Yılbaşında Yeniden Değerleme Oranı (YDO) zamları ile birlikte iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artacak. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 2024 yılı için yüzde 45 civarında olması beklenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birlikte 2025'te en düşük trafik cezası 1.000 TL'yi bulacak.

Bu kapsamda YDO ile birlikte emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için halen uygulanan 690 liralık ceza 2025'te 1.000 liraya çıkacak.

En düşük hız limiti ihlali cezası ise bu yıl için 1.506 TL olarak uygulanıyor. Önümüzdeki yıl ise YDO ile birlikte söz konusu ceza 2.183 liraya çıkacak.

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma sonucu verilen en yüksek trafik cezası ise 2024 yılı için 33.240 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda söz konusu cezanın 48.198 liraya çıkması bekleniyor.

Drift atmanın cezası 46.737 liraya çıkacak

Alkollü araç kullanmada ilk yakalanmada halen 6.439 lira olan cezanın ise yeni yılda 9.336 liraya çıkması öngörülüyor. İkinci yakalanmada ise halen 8.075 lira olan ceza, 2025'te 11.708 liraya yükselebilir.

Yetkisiz biçimde çakar ya da siren kullanmanın cezası da 6.439 liradan 9.336 liraya kadar çıkabilir. Drift atma cezasının da 46.737 liraya, kırmızı ışıkta geçme cezasının 2.183 liraya, seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezasının da 2.183 liraya ulaşması bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı nasıl belirleniyor?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirleniyor. Vergi, harç, ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılan YDO, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasımda, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. 2024 yılı için YDO'nun yaklaşık yüzde 45 civarında olması öngörülüyor.

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