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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu

Sıfır otomobil fiyatları döviz kurundaki artışa bağlı olarak zamlanıyor. Son aylarda sıfır ile ikinci el araç arasındaki fiyat farkı da açılıyor. İşte ekim ayı itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 10:15, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:42
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İkinci el araç sıfır otomobile parası yetmeyenler için bir seçenek olarak öne çıkabilir. Piyasa oyuncuları markalardan yıl sonuna doğru, özellikle kasım ve aralıkta kampanyalar bekliyor. Peki Ekim 2024 itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı araçlar hangileri? En ucuz fiyatlı araç listesinin başında Fiat Egea geliyor. Onu Kia Picanto ve Opel Corsa izliyor. İşte Türkiye'deki en ucuz otomobiller ve fiyatları...

Döviz kurundaki artış otomobil fiyatların zam olarak yansıyor. Markalar Euro'da yaşanan artışı sıfır araç fiyatlarına yansıttı. Peki fiyatların artması sıfır araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, fiyat artışının sıfır kilometre araç satışlarını etkilemeyeceği yolunda öngörüde bulundu.

Geçen günlerde otomotiv piyasasını değerlendiren Yalçın, markalardan kasım ve aralıkta yoğun kampanya beklediklerini ifade etmişti:

* Özellikle kasım ile aralık aylarında beklediğimiz yoğun kampanya bombardımanı ve bu dönemde filo sektörünün de devreye girmesi ile pazar 1,1 milyon adede yaklaşırsa, bu sürpriz olmaz.

Hüsamettin Yalçın "Sıfır kilometre araç fiyat artışlarının ikinci el araç pazarını olumlu olarak etkileyeceğini düşünüyoruz" demişti.

Yalçın'a göre; markaların yaptığı Euro zammı nedeniyle sıfır ve ikinci el araç arasındaki makas biraz daha açılacak ve ikinci el araç fiyatları daha normal bir seviye gelecek.

Peki 2 Ekim itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobil hangisi?

Fiyatı en düşük araç Fiat Egea. Fiat Egea'nın başlangıç fiyatı 989 bin 900 TL.

Onu yeni Kia Piacanto izliyor. Picanto'nun başlangıç fiyatı ise 1 milyon 10 bin TL.

Türkiye'deki en ucuz otomobil listesinin üçüncü sırasında 1 milyon 75 bin 900 TL'lik fiyatıyla Opel Corsa geliyor.

Ekim itibarıyla sıfır otomobil fiyatları

* Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp: 989,900 TL

* Yeni Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1,010,000 TL

* Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel: 1,075,900 TL

* Renault Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1,090,000 TL

* MG ZS Comfort 1.0 AT 111 PS: 1,279,000 TL

* Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG: 1,310,000 TL

* 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS: 1,390,000 TL

* TOGG V1 RWD Standart Menzil: 1,432,600 TL

* Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 PS manuel benzin/hibrit: 1,537,100 TL

* BYD ATTO 3: 1,590,000 TL

* Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 1,615,000 TL

* Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1,615,000 TL

* Lexus LBX Elegant Hybrid: 1,935,000 TL

* Mercedes A200 AMG benzin, otomatik: 2,543,000 TL

Otomobil satışları ne durumda?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı.

Eylülde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18 bin 106 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti.

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