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Taklit ve tağşiş yapan firmalar duyuruldu, işte sahte gıda ürünleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 10:20, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:37
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemin bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu ve ihlal edenlerin ilan edileceğini belirtmişti.

Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri ifşa edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.

Taklit-tağşiş yapıldığı 463 ürün tespit edildi

Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Taklit ve hileli ürünlerin listesi için tıklayınız: guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

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