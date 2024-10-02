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İstanbul'un enflasyonuna eğitim etkisi: Fiyatı artan ürünler belli oldu

İstanbul'un enflasyonu eylülde yüzde 3,9 yükseldi. Enflasyonda okulların açılması etkisini gösterdi. Eylül ayında eğitim grubu ile bağlantılı ürünlerde ciddi yükselişler görüldü. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 93 ile kurşun kalem oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 11:06, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:06
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İstanbul'un enflasyonuna eğitim etkisi: Fiyatı artan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 95 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan kurşun kalem yüzde 92,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 79,85 ile kurs ve özel ders ücreti, yüzde 66,22 ile defter, yüzde 65,33 ile okul kıyafetleri, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,68 ile taze fasulye, aynı gruptan yüzde 39,64 ile sivri biber, yüzde 34,55 ile kabak ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 30,94 ile okul çantası oldu.

Eylül ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limonun fiyatı yüzde 46,58 geriledi. Böylece limon, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 14,06 ile erik, yüzde 11,83 ile kavun, yüzde 7,11 ile armut, konut harcamaları grubundan yüzde 6,94 ile fuel-oil, yüzde 3,86 ile gaz yağı ve yüzde 3,03 ile yatak odası takımı olarak kayıtlara geçti.

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