Türkiye'nin ihracatı 193 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Yılın 9 ayında ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 7,9 azalışla 253 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi." dedi.