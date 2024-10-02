Sahilde dedektörle altın ve madeni para aradılar

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bir grup, yaz aylarında tatilcilerin denize girdiği sahillerde arama yaptı. 3 kişilik grup, ellerinde dedektör, tatilcilerin unuttuğu ya da düşürdüğü altın, gümüş veya madeni paraları aradı. O anlar, bölgede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.