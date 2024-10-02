Sahilde dedektörle altın ve madeni para aradılar
Samsun'un Atakum ilçesinde bir grup, yaz boyunca tatilcilerin denize girdiği sahilde dedektörle altın, gümüş, madeni para aradı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 14:34, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:35
Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bir grup, yaz aylarında tatilcilerin denize girdiği sahillerde arama yaptı. 3 kişilik grup, ellerinde dedektör, tatilcilerin unuttuğu ya da düşürdüğü altın, gümüş veya madeni paraları aradı. O anlar, bölgede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.