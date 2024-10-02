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La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi

Dünyada La Nina dönemine geçildi. Uzmanlar, La Nina ile birlikte sıcaklıklarda beklenen düşüşlerin gerçekleşmeyeceğini öngördüklerini belirtirken kış aylarında istenilen kar yağışının alınmayacağına dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 14:48, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:49
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La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi

El Nino etkisi sona erdi, La Nina dönemi başlıyor.

Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının soğumasıyla oluşan La Nina'nın kış aylarını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, hem vatandaşlara hem de yetkililere çağrıda bulundu.

Okyanus yüzey suyunun aşırı ısınmasıyla birlikte dünya genelinde sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino'nun etkisinin azaldığını ve okyanusun yüzey sularının soğuması anlamına gelen La Nina etkisinin görülmeye başladığını dile getiren Prof. Dr. Demir, "La Nina etkisiyle kış ayları daha soğuk geçebilir. Batı bölgelerinde yağışlarda bir azalma ve nispeten daha kuru bir kış yaşanabilir." dedi.

"İSTENİLEN KAR YAĞIŞI ALINMAYABİLİR"

Türkiye'nin Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha kurak bir dönem yaşanabileceğini belirten Demir, "Bu bölgelerde yağışların azalması, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. La Nina etkisi ile istediğimiz kar yağışını alamayabiliriz." diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLERE UYARI

2024 yılı sonbahar aylarının hazırlık dönemi olarak geçirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Demir, yerel yönetimlerin hazır olması gerektiğini vurguladı.

Kaynakların, çevrenin, toprağın ve suyun çok dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Demir, "Özellikle suyu koruyarak geleceğe taşımak, geleceğe doğru şekilde aktarmak çok önemli. Su kaynaklarımız maalesef giderek hidrolojik döngü içerisindeki etkisinin azaldığını, ülke içerisinde dağılım ve değişimle önemli noktalara geldiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki 3-4 ayın bu konuda hazırlık evresi olarak geçmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekleyen Demir, "Bütün birimlere, yerel yönetimlerimize, bu konudaki ulusal birimlerimize büyük iş düşüyor. Bu konuda duyarlı insanların sayısını arttırmak, toplumu duyarlı hale getirmek gerekli." ifadelerini kullandı.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modeli olarak adlandırılır.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen addır.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3-5 °C (5,4-9 °F) daha düşük olur.

La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer.

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